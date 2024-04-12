Врач-акушер-гинеколог больницы Середавина рассказал о рациональном питании в период беременности

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Врач акушер-гинеколог родового отделения Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Михаил Амосов:



"Основным принципом рационального питания во время беременности является разнообразие потребляемых продуктов с достаточным количеством питательных веществ, витаминов и минералов.



Беременной женщине важно следить за набором веса. Переедать вредно, вместо этого рекомендуется увеличить калорийность питания.



Основа для формирования клеток плода — белок. Из него организм получает 20 незаменимых аминокислот, которые не может выработать самостоятельно. В меню должно присутствовать нежирное мясо — индейка, курица, телятина. Дважды в неделю необходимо кушать рыбу, чередуя нежирные сорта (минтай, треску) с жирными (семгой, горбушей, лососем).



Необходимо употреблять клетчатку, которая содержится в сырых овощах, твердых фруктах, отрубях. Для предупреждения витаминно-минерального дефицита в рацион нужно ввести

цветную капусту, креветки, кальмары, морскую и гречневую кашу, яйца, орехи.



Пить рекомендуется воду негазированную бутилированную или фильтрованную. В сутки необходимо употреблять 1,5-2,0 литра воды. Добавленный свежевыжатый лимонный сок поможет успокоить тошноту при токсикозе.



Во время беременности организм женщины и плода нуждается в поступлении витамина D, кальция, железа. Для поддержания достаточного уровня кальция рекомендовано употреблять сыр, творог, молоко. Источниками витамина D являются жирная рыба, печень трески, яйца, сливочное, оливковое масло. С целью профилактики развития железодефицитной анемии — говяжья и свиная печень, какао, фасоль, капуста, яблоки, черника, зелень (шпинат, петрушка).



Будущей маме рекомендуется ограничить употребление колбасных и кондитерских изделий, сладкой выпечки. Также нужно с осторожностью относиться к цитрусовым, грибам, кофе.



Вегетарианское питание для беременной женщины нецелесообразно. Ведь рост и развитие плода напрямую зависят от полноценного питания матери. Однобокость питания лишает малыша возможности гармоничного развития.



Все вопросы по питанию обязательно обсудите со своим врачом из женской консультации.



Правильное питание в период беременности улучшает самочувствие женщины, благотворно влияет на развитие ребенка, помогает избежать набора веса и развития акушерской патологии такой, как преэклампсия, гестационный пиелонефрит и сахарный диабет ".