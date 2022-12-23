Врач-акушер-гинеколог больницы Семашко призвала будущих родителей потреблять больше овощей и фруктов

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Залог здоровья — сбалансированное питание, богатое витаминами и минеральными веществами, источниками которых являются фрукты и овощи. Для женщин во время подготовки к беременности и вынашивания ребенка это имеет огромное значение.

«Учитывая, что питание должно обеспечить и организм женщины, и развивающуюся в нем жизнь всем необходимым, к этому вопросу следует отнестись обстоятельно, — отмечает заведующий отделением патологии беременности родильного дома Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, врач-акушер-гинеколог высшей категории Юлия Родкина. — Соблюдать правильный рацион питания будущим родителям необходимо еще на этапе планирования беременности, поскольку витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, напрямую влияют на способность зачатия и внутриутробное развитие ребенка».

Основными необходимыми витаминами и микроэлементами для будущих родителей являются фолиевая кислота, витамин D, йод, железо.

«Витамин B9, или фолиевая кислота, содержится во многих пищевых продуктах, особенно ею богаты листовые зеленые овощи и травы, — сообщила Юлия Михайловна. — Лидерами по содержанию витамина В9 являются зеленый салат, шпинат, петрушка, капустные листья, брокколи, лук-порей, хрен, свекла, горох, фасоль, морковь, тыква, огурцы, грибы, бананы, дыня, апельсины и абрикосы. В изобилии он содержится в листьях смородины, малины, шиповника, березы, липы, тысячелистника, а также мяты и крапивы. Фолиевую кислоту рекомендовано принимать обоим партнерам. Это снижает риски возникновения нарушений в развитии нервной системы, пороков головного и спинного мозга, сердца у будущего ребенка».

Потребляя петрушку, апельсиновой сок, женщина получает витамин D, что особенно актуально осенью и зимой.

Суточное содержание йода, необходимого, чтобы избежать аномалий и замедления развития плода — 200-300 мкг. Его можно получить из следующих фруктов и овощей:

морская капуста содержит 300 мкг/100г,

клюква — 350 мкг/100г,

чернослив — 13 мкг/100г,

картофель — 60 мкг/100г,

фейхоа — 35 мкг/100г,

хурма — 60 мкг/100г,

белая фасоль —30 мкг/100г,

шпинат — 20 мкг/100г,

клубника — 13 мкг/100г,

свекла — 7мкг/100г.

«На фоне гормональных перестроек течение биохимических процессов в организме беременной женщины меняется. Потребность организма в витаминах различна в зависимости от триместра», — подчеркнула Юлия Родкина.

В I триместре женщинам рекомендуется обогатить рацион питания продуктами, насыщенными витаминов В7, который содержится в авокадо и моркови. Достаточное его присутствие в организме матери будет способствовать крепкому иммунитету и правильному развитию мозга ребенка.

Томаты, клубника, цитрусовые и зелень способствуют гармоничному формированию нервной и сердечно-сосудистой систем за счет содержащегося в них витамина В6.

Абрикосы, голубика, базилик и брусника помогут маме иметь стабильный гормональный фон и сохранить беременность благодаря уникальным свойствам содержащегося в них витамина Е.

«II триместр обязывает женщину потреблять больше продуктов, богатых железом, — яблоки, абрикосы, гранаты, — не забывать о зелени, — рассказала врач. — С этими же фруктами в организм мамы поступит витамин С, столь необходимый, чтобы укрепить иммунитет и мамы, и малыша, а также помочь железу усвоиться».

В III триместре, на этапе подготовки организма женщины к родам и бурного роста плода, специалисты рекомендуют обогатить рацион витамином К: он играет важную роль в свертываемости крови, участвует в формировании и восстановлении костей, обеспечивает синтез белка костной такни. Витамином К богаты базилик, кинза, капуста пекинская и белокочанная, киви, инжир, виноград.

Спектр полезного воздействия на организм будущей мамы и ребенка при потреблении фруктов и овощей не ограничивается указанными примерами.

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