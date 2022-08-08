Врач-акушер-гинеколог больницы им.В.Д.Середавина: "Не существует безопасных доз алкоголя для беременных"

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Главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области, заведующий – врач-акушер-гинеколог отделения антенатальной охраны плода и ультразвуковой диагностики Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Татьяна Белоконева:

— Многие женщины полностью отказываются от алкоголя еще на стадии планирования беременности. И правильно делают! Единодушное мнение медиков о совмещении алкоголя и беременности резко отрицательное — оно базируется на научно обоснованных фактах неблагоприятного воздействия спиртного не только на процесс вынашивания, но и на здоровье и развитие самого плода.

Алкоголь легко переходит из кровотока матери в кровь ребенка, что может сказаться на развитии мозга и других жизненно важных органов, структур и физиологических систем организма малыша, что приведет к порокам развития, которые могут начаться у ребенка в раннем детстве и длиться всю жизнь. Наиболее глубокие последствия пренатального воздействия алкоголя — повреждение головного мозга и связанные с этим поведенческие и когнитивные нарушения.

Ученые определяют широкий спектр эффектов и симптомов, вызванных внутриутробным воздействием алкоголя, называемых термином «расстройства алкогольного спектра плода». Они включают такие состояния, как внутриутробный алкогольный синдром, связанное с алкоголем расстройство нервной системы и врожденные дефекты, ассоциированные с алкоголем. Все эти случаи имеют один общий признак — поражение центральной нервной системы в результате пренатального воздействия алкоголя на плод.

Установлено, что не существует безопасных доз алкоголя для беременных, а также каких-то особых алкогольных напитков, минимизирующих вред, даже если речь идет о слабоалкогольных напитках или лекарственных спиртосодержащих препаратах.

Поэтому ошибочное мнение о том, что не все спиртные напитки одинаково опасны для беременной и будущего ребенка и «если очень хочется, то немножко можно» привели к тому, что некоторые женщины позволяют себе не слушать рекомендации врачей и продолжают потакать прежним слабостям. Это со временем может непоправимо навредить ребенку, а их самих вынудить обратиться за помощью для избавления от зависимости.

Как и у взрослых, так и у детей, находящихся в утробе матери, существует индивидуальная чувствительность к спирту. Это говорит о том, что одна и та же порция, например, шампанского, может по-разному сказаться не только на самой беременной, но и на ее ребенке. Алкоголь имеет свойство достаточно быстро (в течение 2-2,5 часов) проникать в кровь плода через плаценту, таким образом, он достигает равной с матерью концентрации алкоголя. Конечно, утверждать, что всего один глоток шампанского за беременность сможет спровоцировать множество аномалий развития плода и повлиять на психику будущего ребенка, нельзя. Но медицинское сообщество рекомендует полностью отказаться от употребления любых доз алкоголя во время беременности.

Одним из часто задаваемых вопросов беременными женщинами врачу о том, можно ли употреблять пиво при беременности. Возникает он по причине появления тяги к пиву, даже у тех женщин, кто до беременности его вообще не пил. С медицинской точки зрения это объясняется тем, что организму просто не хватает витаминов группы «В», которые могут поступать в организм посредством вполне безобидных, даже полезных продуктов. Также следует развенчать миф о безопасности пива с так называемым «нулевым» процентом алкоголя. Для придания характерного вкуса в его составе присутствуют разнообразные добавки и консерванты, которые не способствуют поддержанию здорового образа жизни, рекомендованного беременным.

Также спорным вопросом является умеренное (в небольших количествах) употребление красного сухого вина, даже производимого из чистого виноградного сока. Такое вино действительно способно повышать уровень гемоглобина в крови. Но стоит ли рисковать, если бороться с анемией можно вполне безопасными способами, корректируя питание и принимая железосодержащие препараты, то есть без риска для будущего ребенка?

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что алкоголь, независимо от его крепости, объема порций и разновидностей, вреден для беременных. Алкоголь не стоит того, чтобы рисковать жизнью, здоровьем и будущим собственных детей.

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