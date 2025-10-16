В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов

187

В Пестравскую центральную районную больницу трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов. Специалист принял участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер».



В зоне ответственности педиатра – жители нескольких населенных пунктов Пестравского района, включая поселок Нефтяников, села Красная Поляна, Падовка, Марьевка, Идакра, поселок Воронцовский. Стаж работы врача составляет 28 лет.



«В Пестравку я переехал, в том числе, потому что здесь живут мои внуки. Мой опыт мне пригодился, ежедневно стараюсь его применять во благо юных пациентов», – поделился врач.



Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.



Для привлечения кадров в сельскую местность руководство больницы и района предлагают также дополнительные меры поддержки. В их числе – компенсация расходов на аренду жилья для медицинских работников, переезжающих в район.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

Фото: минздрав СО