Главные новости:
Правильный способ приготовления этого овоща напрямую влияет на сохранение его питательных свойств.
Врач: осень  открывает идеальные возможности для включения тыквы в рацион
Пешеходам необходимо переходить дорогу строго по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии транспортных средств.
ГАИ СО, в связи с ухудшением погодных условий, напоминает водителям об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима
К счастью, погибших и пострадавших нет.
ДТП в Приволжском районе: столкнулись автомобили Renault и КамАЗ
В завершение гарнизонного развода отдан приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.
На площади Куйбышева прошел гарнизонный развод сотрудников ОВД Самарской области
Она под руководством тренера Всеволода Лукина приступила к подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию.
Софья Алешина из Самарской области - трехкратная чемпионка России по плаванию ЛИН
Мероприятие было посвящено вопросам развития транспортной инфраструктуры, мультимодальным перевозкам и организации логистических цепочек в Поволжье.
На КбшЖД состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье»
17 октября в Культурном центре «Универ Студия».
Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов

16 октября 2025 19:00
187
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.

В Пестравскую центральную районную больницу трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов. Специалист принял участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

В зоне ответственности педиатра – жители нескольких населенных пунктов Пестравского района, включая поселок Нефтяников, села Красная Поляна, Падовка, Марьевка, Идакра, поселок Воронцовский. Стаж работы врача составляет 28 лет.

«В Пестравку я переехал, в том числе, потому что здесь живут мои внуки. Мой опыт мне пригодился, ежедневно стараюсь его применять во благо юных пациентов», – поделился врач.

Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.

Для привлечения кадров в сельскую местность руководство больницы и района предлагают также дополнительные меры поддержки. В их числе – компенсация расходов на аренду жилья для медицинских работников, переезжающих в район.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 100 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 72 медработника.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
526
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
500
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025  14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
509
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
15 октября 2025  12:09
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
347
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
15 октября 2025  09:27
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
312
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.
14 октября 2025  17:36
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ
568
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
201
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
222
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
261
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
497
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
663
Весь список