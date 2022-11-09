Впервые в России: самарские детские кардиохирурги провели операцию по установке сердечного клапана из донорских тканей

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Врачи центра врождённых пороков сердца и детской кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова впервые в России провели уникальную операцию по установке клапана гомографта. Имплантируемый протез, состоящий из специально обработанных донорских тканей человека, установили восьмилетнему мальчику.



Маленькому пациенту из Самары при рождении был поставлен диагноз полная атриовентрикулярная коммуникация (Дефект предсердно-желудочковой перегородки). В полгода ребенку установили искусственный клапан. Сейчас Сереже 8 лет, он вырос и возникла необходимость поменять клапан.



«Детям при таком заболевании устанавливают искусственный клапан. Пациенты после операции постоянно принимают кроворазжижающие препараты. Это вносит свои коррективы в жизнь ребёнка, приходится во многом его ограничивать. Мы приняли решение установить нашему пациенту клапан из донорских тканей - гомографт. Это новейшая разработка отечественных ученых из Санкт-Петербурга. Новый клапан позволит ребенку вести обычный подвижный образ жизни, не принимая дополнительных препаратов. Результатом мы довольны, сразу на операционном столе мы сделали контрольное ЭКГ через пищевод и оценили проведенную работу. Я надеюсь, наш новый опыт даст толчок к тиражированию такой операции при этой патологии», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов.



Операция, которую провели самарские кардиохирурги, была технически сложная и длилась около 4 часов. Она была проведена бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.



«Теперь сын может заниматься спортом, физическими нагрузками. Я очень благодарна врачам. Самое главное поверить в своего ребенка, и поверить врачам, которые сделают все, чтобы с ребенком все было хорошо», - поделилась мама пациента Ангелина.



В Центре врождённых пороков сердца и детской кардиоревматологии выполняются плановые и экстренные операции на сердце как детям с момента рождения, так и взрослым пациентам при всех видах врождённых пороков сердца. Ежегодно в центре выполняют несколько десятков операций пациентам из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. При этом полностью обеспечена ежегодная потребность в высокотехнологических кардиохирургических операциях у детей Самарской области.

При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детского здравоохранения, освоению новых методов лечения. Ежегодно в отделении кардиодиспансера проходят лечение более 1000 пациентов.

Фото: минздрав СО