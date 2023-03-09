В Перинатальном центре больницы Середавина сегодня состоялась торжественная выписка мальчиков двойняшек

83

Сегодня в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Больница «СОКБ им. В.Д. Середавина» состоялась торжественная выписка мальчиков двойняшек. Это уже 15-я двойня, рожденная в этом году.



Мальчики Алексей и Максим родились в семье Колесовых в начале февраля. Малыши появились на свет раньше срока - на 32 неделе беременности. Их вес составлял всего 1,4 кг и 1,5 кг.



«Сначала маленькие пациенты находились под наблюдением медработников в реанимации для новорожденных. Через 4 дня, когда они смогли сами дышать, их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Здесь малыши провели более месяца. Сейчас они восстановились, набрали вес, каждый весит более 2 килограммов, и сегодня мы их выписали», - рассказала заведующая отделением новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Елена Тюрина.



Как отметили специалисты, малыши, которые родились недоношенными, в течение года находятся под наблюдением врачей областной больницы.

«У нас существует поэтапная система наблюдения за такими детьми, работает специальный кабинет в поликлинике детского корпуса. Дети будут наблюдаться и участковым врачом в своей поликлинике, и врачом кабинета катамнеза детской поликлиники до года», - отметила Елена Тюрина.



Перинатальный центр является стационаром 3 уровня, принимает на себя преждевременные роды пациенток практически всей Самарской области. Основной задачей центра является оказание специализированной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным с патологиями, а также недоношенным детям и новорожденным с критически низкой массой тела при рождении. В перинатальном центре проходит около 6 тысяч родов в год, из них 13% оказываются преждевременными.



Счастливых родителей поздравили родственники и близкие люди. Особенно волнительным день был для дедушки Алексея, в честь которого назвали одного из новорожденных.



Мама двойни Светлана Колесова поблагодарила всех врачей Перинатального центра за профессиональную работу, доброе отношение и заботу.



Молодой семье вручили подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище».



«Очень хороший подарок, спасибо губернатору Дмитрию Азарову. В наборе есть все самое необходимое: костюмчики, пеленки, распашонки, плед, шампуни, крема, мыло, постельное белье, фотоальбом», - поделилась счастливая мама.



Поддержка семей с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. Нацпроект «Демография» направлен на оказание всесторонней помощи родителям. Федеральные меры поддержки дополняются региональными. Таким образом, в Самарской области заботой и вниманием дети охвачены с момента рождения и до совершеннолетия. На 2023 год губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу продолжить формирование целостной системы мер соцподдержки. Также по инициативе главы региона семьи, в которых родился первенец, получают подарок – набор для новорождённого.

Фото: минздрав СО