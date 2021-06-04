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Во взрослой поликлинике Борской ЦРБ в этом году проведут капитальный ремонт

4 июня 2021 14:58
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Сейчас там идут демонтажные работы.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения  во взрослой поликлинике Борской центральной районной больницы в этом году проведут капитальный ремонт. Сейчас там идут демонтажные работы.

Во взрослой поликлинике Борского района капитального ремонта не было давно, проводили текущие ремонтные работы. Создать новые условия для медработников и сельчан стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области. 

«Будет создана новая модель поликлиники с принципами бережливого производства. Это, в первую очередь, внешний вид, открытая регистратура, комфортная зона ожидания, навигация, - подчеркнула главный врач Борской районной больницы Ольга Чуйкова. -  У нас уже появились в рамках национального проекта «Здравоохранение» автоматизированные рабочие места для каждого врача и медицинской сестры. Наша регистратура оснащена новыми компьютерами. Созданы все условия для записи пациентов на прием к врачу -  через «Госуслуги», при непосредственном обращении в поликлинику, по телефону. Планируем создать условия для удобного и эффективного прохождения профилактических медицинских осмотров, а также  лабораторных и функциональных исследований. Это очень важно».

Жители района   также очень ждут обновленную  поликлинику. 

«Мне бы хотелось, чтобы поликлиника выглядела, как наше детское отделение, - рассказала местная жительница Наталья Третьякова. -  В нем очень красиво и удобно как для врачей, так и для пациентов. Думаю, что во взрослой поликлинике тоже так же должно быть: все по-современному,  оборудовано». 

Помимо капитального ремонта в этом году по программе модернизации в районную больницу планируется поступление нового оборудования.

«Мы ожидаем поступление маммографа. Женщины района будут проходить важное обследование рядом с домом, - отметила Ольга Чуйкова. -   Также к нам поступит новый цифровой флюорограф. Повысится скорость прохождения обследования и получения результата. Ещё к нам поступит новый ультразвуковой аппарат, для которого у нас также есть соответствующий специалист. Пациенты, в первую очередь, кардиологического профиля будут проходить обследования на новом аппарате. Это исследования сосудов, функциональные исследования сердца. Мы всё это с нетерпением ждем».

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

 

Теги: Борская ЦРБ Капитальный ремонт

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