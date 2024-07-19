Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону.
Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С.
 20 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +31°С
Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных гарантий, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.
В Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.
Выпускники из трёх регионов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области
В ходе встречи с коллективом обсудили увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи.
В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками
По словам Ирины Николаевны, секрет лишь в том, что нужно всем сердцем любить свое дело.
УФСИН СО: Ирина Малкина уже 31 год работает в уголовно-исполнительной системе
В жару гаджеты следует хранить в самом прохладном месте квартиры.
Эксперт: летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками

19 июля 2024 16:37
139
В ходе встречи с коллективом обсудили увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи.

На встрече присутствовали врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, и.о. главы города Владимир Некирясов, председатель Думы городского округа Юрий Ферапонтов, заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена Пахомова, врио заместителя министра Денис Бутолин, руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Элла Малютина, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Надежда Вейнер.

В ходе встречи с коллективом обсудили следующие вопросы:

- увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи
- популяризация дистанционных способов записи на прием к врачам для удобства пациентов. Сегодня помимо портала Госуслуги запись на прием к врачам 14 специальностей доступна на региональном портале «Служба здоровья»;
-  эффективная коммуникация, забота и сопровождение пациентов необходимы на всех этапах оказания медпомощи;
- возведение фельдшерско-акушерского пункта в Липягах. В этом году благодаря средствам выделенным из областного бюджета по инициативе главы региона на развитие сети ФАПов, и в данном населенном пункте появится современное модульное здание для размещения медицинского подразделения:
- планы по оснащению учреждения высокотехнологичным оборудованием – МРТ-аппаратом.

«По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы проработали вопрос дополнительного приобретения новых аппаратов магнитно-резонансной томографии для государственных учреждений до 2030 года. В 2025 году запланирована установка 4 современных аппаратов МРТ в учреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, - рассказал руководитель ведомства. – Кроме того, для повышения доступности исследований помимо обновления парка высокотехнологичного оборудования и увеличения квот, для удобства пациентов, которым выдано направление, организована запись на исследования по телефону контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области по номеру 122 (кнопка 5)».

Также Армен Бенян совместно с специалистами ведомства встретился с жителями. По итогам встречи проработали организационные решения по всем озвученным вопросам, в том числе:
- по повышению доступности записи к узким специалистам
- замене оконных конструкций в отделениях стационара и др.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.
19 июля 2024, 14:55
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки. Здравоохранение
212
Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.
19 июля 2024, 14:06
За полгода специалисты самарского центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 000 консультаций
Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона. Здравоохранение
243
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований.
17 июля 2024, 17:38
В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований. Здравоохранение
672
Здравоохранение
В ходе встречи с коллективом обсудили увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи.
19 июля 2024  16:37
В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками
139
Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.
19 июля 2024  15:57
Минздрав СО: длительная работа на дачах в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА
174
Постоянная умственная деятельность. Мозговая активность не только способствует рождению новых нейронных связей, но и генерирует клетки.
19 июля 2024  14:55
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина: как сохранить здоровье головного мозга
218
Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.
19 июля 2024  14:06
За полгода специалисты самарского центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 000 консультаций
252
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
19 июля 2024  14:04
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом
299
В Тольяттинскую поликлинику №2 поступил УЗИ-аппарат экспертного класса
19 июля 2024  13:44
В Тольяттинскую поликлинику №2 поступил УЗИ-аппарат экспертного класса
220
В женских консультациях Самарской области работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
19 июля 2024  13:38
В женских консультациях Самарской области работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
215
Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь
19 июля 2024  12:13
Заинтересовать детей полезной пищей родителям поможет новый портал национальныепроекты.рф/думайчтоешь
264
В Самарской области квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
18 июля 2024  18:31
В Самарской области квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
450
В новых центрах амбулаторной кардиологической помощи ежегодно будут проводиться более 25000 диагностических исследований.
17 июля 2024  17:38
В Самарской области будут созданы три новых центра амбулаторной кардиологической помощи
673
Весь список
В центре внимания
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
19 июля 2024  12:32
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
306
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
569
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
417
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
739
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
827
Весь список