В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками

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На встрече присутствовали врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, и.о. главы города Владимир Некирясов, председатель Думы городского округа Юрий Ферапонтов, заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена Пахомова, врио заместителя министра Денис Бутолин, руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Элла Малютина, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Надежда Вейнер.



В ходе встречи с коллективом обсудили следующие вопросы:

- увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи

- популяризация дистанционных способов записи на прием к врачам для удобства пациентов. Сегодня помимо портала Госуслуги запись на прием к врачам 14 специальностей доступна на региональном портале «Служба здоровья»;

- эффективная коммуникация, забота и сопровождение пациентов необходимы на всех этапах оказания медпомощи;

- возведение фельдшерско-акушерского пункта в Липягах. В этом году благодаря средствам выделенным из областного бюджета по инициативе главы региона на развитие сети ФАПов, и в данном населенном пункте появится современное модульное здание для размещения медицинского подразделения:

- планы по оснащению учреждения высокотехнологичным оборудованием – МРТ-аппаратом.



«По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы проработали вопрос дополнительного приобретения новых аппаратов магнитно-резонансной томографии для государственных учреждений до 2030 года. В 2025 году запланирована установка 4 современных аппаратов МРТ в учреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, - рассказал руководитель ведомства. – Кроме того, для повышения доступности исследований помимо обновления парка высокотехнологичного оборудования и увеличения квот, для удобства пациентов, которым выдано направление, организована запись на исследования по телефону контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области по номеру 122 (кнопка 5)».



Также Армен Бенян совместно с специалистами ведомства встретился с жителями. По итогам встречи проработали организационные решения по всем озвученным вопросам, в том числе:

- по повышению доступности записи к узким специалистам

- замене оконных конструкций в отделениях стационара и др.

Фото: минздрав СО