В Кинельском районе обновляются ФАПы и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в Кинеле и Кинельском районе обновляются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену.

В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан.

«Мы очень ждали новый фельдшерско-акушерский пункт. С нетерпением ждем открытия. Уверены, что условия для получения медицинской помощи будут комфортными и удобными для работников и пациентов», — рассказала жительница аула Казахский Акслу Сейтова.

Кроме того, в 2025 году завершен капремонт офиса врача общей практики в поселке Новый Сарбай и врачебной амбулатории в поселке Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Параллельно идет строительство новых ФАПов в поселках Кутулук и Александровка. После ввода в эксплуатацию они обеспечат необходимой медицинской помощью порядка 1000 жителей. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.

«Модернизации первичного звена здравоохранения в районе уделяется первостепенное внимание. Благодаря мероприятиям нацпроекта и дополнительному финансированию, выделенному по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, в текущем году будут возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и новая поликлиника, а также проведен капитальный ремонт 3 объектов. Строительство современных зданий и крупных центров позволяет нам обеспечить комфортные условия для работников и пациентов», — подчеркнул главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

Фото: минздрав СО