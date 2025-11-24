Я нашел ошибку
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
В Кинельском районе обновляются ФАПы и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники

24 ноября 2025 18:54
151
В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики.

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в Кинеле и Кинельском районе обновляются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену.

В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан.

«Мы очень ждали новый фельдшерско-акушерский пункт. С нетерпением ждем открытия. Уверены, что условия для получения медицинской помощи будут комфортными и удобными для работников и пациентов», — рассказала жительница аула Казахский Акслу Сейтова.

Кроме того, в 2025 году завершен капремонт офиса врача общей практики в поселке Новый Сарбай и врачебной амбулатории в поселке Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Параллельно идет строительство новых ФАПов в поселках Кутулук и Александровка. После ввода в эксплуатацию они обеспечат необходимой медицинской помощью порядка 1000 жителей. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.

«Модернизации первичного звена здравоохранения в районе уделяется первостепенное внимание. Благодаря мероприятиям нацпроекта и дополнительному финансированию, выделенному по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, в текущем году будут возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и новая поликлиника, а также проведен капитальный ремонт 3 объектов. Строительство современных зданий и крупных центров позволяет нам обеспечить комфортные условия для работников и пациентов», — подчеркнул главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

