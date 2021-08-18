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Ведущие врачи области провели прием пациентов в Кинель-Черкасской центральной районной больнице

18 августа 2021 19:57
106
Прием пациентов провели  врачи —  кардиолог,  невролог,  окулист, эндокринолог, сосудистый хирург.

В Кинель-Черкасской центральной районной больнице прошел прием пациентов  мультидисциплинарной бригадой врачей-специалистов из ведущих учреждений здравоохранения  Самарской области.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в регионе созданы мультидисциплинарные бригады  врачей, которые осуществляют  выезды в отдаленные районы с целью  повышения доступности  специализированной медицинской помощи.

Прием пациентов провели  врачи —  кардиолог,  невролог,  окулист, эндокринолог, сосудистый хирург.

«На приеме побывали 64 жителя Кинель-Черкасского района из разных возрастных групп с различными заболеваниями, которым требовалась узкоспециализированная консультативная медицинская помощь, — рассказал главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. – Все получили рекомендации по лечению заболевания, четырем пациентам рекомендовано пройти дообследование в областном лечебном учреждении».

 

Фото из открытых источников

Теги: ведущие врачи Кинель-Черкассы прием пациентов

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