Ведущие врачи области провели прием пациентов в Кинель-Черкасской центральной районной больнице

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В Кинель-Черкасской центральной районной больнице прошел прием пациентов мультидисциплинарной бригадой врачей-специалистов из ведущих учреждений здравоохранения Самарской области.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды в отдаленные районы с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи.

Прием пациентов провели врачи — кардиолог, невролог, окулист, эндокринолог, сосудистый хирург.

«На приеме побывали 64 жителя Кинель-Черкасского района из разных возрастных групп с различными заболеваниями, которым требовалась узкоспециализированная консультативная медицинская помощь, — рассказал главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. – Все получили рекомендации по лечению заболевания, четырем пациентам рекомендовано пройти дообследование в областном лечебном учреждении».

Фото из открытых источников