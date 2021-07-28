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В Кинель-Черкассах Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии по здравоохранению

28 июля 2021 19:09
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Дмитрий Азаров обсудил с жителями вопросы развития здравоохранения.

В среду, 28 июля, во время рабочей поездки в Кинель-Черкасский район Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в стратегической сессии по здравоохранению, которую проводили в столице района руководство и представители министерства здравоохранения Самарской области.

Такие сессии проводятся в рамках интерактивной выставки «Живая история Самарской губернии», посвященной 170-летию губернии, ее истории, настоящему и будущему. Выставка проводится поочередно в районах Самарской области.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал участникам сессии об основных направлениях развития здравоохранения в Самарской области. Он отметил, что здесь очень важна обратная связь от населения, так как именно на базе отзывов и пожеланий жителей будет зависеть то, как будут выстраиваться те или иные процессы в здравоохранении.

Министр рассказал о принципах бережливого производства и как они применяются на практике: «Основная задача – сбережение времени пациента, сбережение усилий медицинского работника. И заботливое отношение к пациенту».

Также министр акцентировал внимание на ходе выполнения нацпроекта «Здравоохранение» в регионе.

Губернатор в своем выступлении подчеркнул, что в Самарской области многое делается для развития материальной базы, особое внимание уделяется борьбе с инфекционными заболеваниями. «У нас пять инфекционных корпусов открывается. В Самарской детской инфекционной больнице, в Сызранской городской больнице, два новых корпуса в Тольятти, один из них мы 3 августа откроем. Еще один открыли на этой неделе, как раз на юбилей Владимира Диамидовича Середавина в больнице, которая носит его имя», – отметил Глава региона.

Затем Дмитрий Азаров предложил жителям задать вопросы о конкретных проблемах здравоохранения района. Так одна из жительниц села Кинель-Черкассы пожаловалась, что на территории микрорайона Городок вот уже почти месяц не работает фельдшерско-акушерский пункт: «Когда врач на работу выйдет, чтобы нам на прием ходить туда, а то в больницу далеко»?

Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков сообщил, что из-за большого количества амбулаторных больных врача временно перевели в ЦРБ, однако пообещал, что в августе на работу будут приняты еще два терапевта и ФАП откроется вновь.

«Разве нельзя, пока не хватает врачей, определить для ФАПа 2-3 рабочих дня в неделю? Что ж он у вас простаивает? И людям ничего не объяснили», – удивился Дмитрий Азаров. 

«С завтрашнего дня сделаем», – пообещал главврач.

Губернатор поинтересовался, как складывается ситуация с кадрами в больнице. Дмитрий Прибытков ответил, что укомплектованность врачами в медучреждении составляет 83% от штатной численности, среднего медицинского персонала – около 94%.

«Это хороший показатель, – отметил Глава региона. – С какими специалистами у вас проблема»? Главврач пояснил, что есть вакансия рентгенолога, но сейчас в университете как раз обучается студент-целевик, который придет на эту должность. Также требуются акушер-гинеколог и хирург.

Дмитрий Азаров предложил активнее искать студентов-целевиков, напомнил, что процесс выращивания кадров – непрерывный.

Заканчивая встречу, Глава региона призвал всех участников пройти вакцинацию от коронавируса: «Впереди осень, если традиционная волна острых респираторных заболеваний наложится на COVID-19, очень тяжело придется нашим врачам, которые делают все возможное и невозможное для спасения людей. Чтобы этого избежать, нам нужно успеть в эти оставшиеся несколько недель теплой погоды прививочную кампанию завершить».

 

Фото: Андрей Савельев

 

Теги: Дмитрий Азаров Кинель-Черкассы развитие здравоохранения

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