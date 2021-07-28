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Дмитрий Азаров в Кинель-Черкассах приехал в один из старейших храмов губернии – Вознесения Христова

28 июля 2021 21:50
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По проекту «Содействие» планируют обустроить купель около храма.

В среду, 28 июля, свой рабочий день Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Кинель-Черкасском районе. В конце поездки Глава региона по просьбе и совету местных жителей приехал в один из старейших храмов губернии – Вознесения Христова.

Отец Александр рассказал руководителю области об истории этой церкви. Православный каменный храм в Кинель-Черкасской слободе начали строить на средства прихожан еще 1833 году на месте сгоревшей деревянной церкви. Фундаментное основание выполнялось из бутового камня в несколько слоев. Пустоты между ними засыпались песком. Строилась церковь из особого красного кирпича, который скрепляли раствором с использованием куриных яиц. В 1852 году освятили центральный придел. Этот год считается датой основания прихода.

В храме богатый, очень красивый иконостас, имелось восемь колоколов. В самый большой из них звонили только в выходные и по большим православным праздникам. Службы проходили каждый день. Когда народ в храме не умещался, казаки стояли на южной паперти и через открытые двери слушали молитвы. С 1853 года при церкви была открыта церковно-приходская школа, библиотека на 270 томов.

Храм Вознесения Христова является памятником истории и культуры регионального значения. В 2015 году началась долгожданная его реставрация. Деньги, как говорится, собирали всем миром. Отремонтированы крыша, фасад, крыльцо, обновлена звонница и колокольня. На эти цели были израсходованы более 15 миллионов рублей – средства прихожан и меценатов. В настоящее время идет замена коммуникаций и благоустройство территории. 

Жители Кинель-Черкасс обратились к руководителю региона с просьбой сделать около храма купель в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Сейчас здесь просто родник на пустыре.

Дмитрий Азаров инициативу поддержал и поручил администрации района готовить проект. «Надо проводить исследования, гидрологические изыскания, чтобы во время работ ничего не нарушить. А проект благоустройства, конечно, надо делать полностью – от храма до родника, – отметил Губернатор. – Архитектура храма очень интересная, и если бы вы сделали перекличку архитектуры купели с храмом, это было бы очень важно».

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Кинель-Черкассы купель храм

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