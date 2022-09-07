Вакцинацию против гриппа уже прошли более 30 тысяч жителей губернии

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В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию уже прошли более 30 тысяч жителей губернии.



В регион поставлена вакцина «Ультрикс Квадри», предназначенная для профилактики сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста.



В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и другие категории населения.



Специалисты рекомендуют этой осенью обязательно привиться и от COVID-19 всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад, при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин: можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасными заболеваниями.



В Самарской области развернуто 200 пунктов вакцинации, в том числе круглосуточные. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.



Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

Фото: минздрав СО