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В 2024 году около 50 000 литров было заготовлено для медучреждений региона

13 марта 2025 17:59
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Важная задача - обеспечить безопасность донорской крови.

Самарская областная клиническая станция переливания крови – специализированная служба, одной из основных задач которой является обеспечение инфекционной безопасности компонентов донорской крови, заготавливаемых для переливания пациентам медицинских организаций региона. За 2024 год совершено около 100 000 переливаний донорской крови и ее компонентов.

Служба крови региона обеспечена высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами и методами, которые позволяют гарантировать безопасность компонентов донорской крови и свести к минимуму риск трансфузионного инфицирования гемотрансмиссивными инфекциями.

"Донор, приходя на станцию переливания крови, каждый раз проходит необходимое медицинское обследование, а заготовленная кровь проверяется на самые распространенные инфекции, передающиеся через кровь: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Для выявления маркеров вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С мы используем иммунологические и молекулярно-биологические методы, применяем обязательное двухступенчатое обследование каждого образца крови. Это позволяет гарантировать максимально ранее выявление маркеров гемотрансмиссивных инфекций у доноров. За прошлый год региональной службой крови проведено около 850 тысяч лабораторных исследований. Также мы осуществляем постоянный мониторинг инфекционного статуса действующих доноров", - рассказала заведующая лабораторией иммунологических исследований на ВИЧ и другие инфекции Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева.

В случае получения положительного результата при обследовании образца крови, все компоненты, заготовленные от данного донора, утилизируются в установленном порядке и ему оформляется  постоянный медицинский отвод от сдачи крови.

В 2024 году донорами стали около 29 тысяч жителей Самарской области, среди которых более 6500 сдали кровь впервые.  Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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