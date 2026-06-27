Минпросвещения завершило вывоз детей из «Артека»

Минпросвещения РФ завершило организованный вывоз детей из международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Детей отправили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Отмечается, что решение о вывозе детей принято в связи с «временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым».

Власти Крыма с 22 июня до 1 сентября 2026 г. приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и других объектах отдыха на полуострове. В Севастополе летняя кампания продолжается в штатном режиме. Из трех крымских лагерей загородного типа детей продолжают вывозить как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.

Ситуация находится на личном контроле министра просвещения Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб. Для родителей продолжают работать горячие линии.

22 июня после приостановки детского отдыха в Крыму Минпросвещения начало вывозить детей из «Артека» и предложило родителям альтернативные лагеря в других регионах. В тот же день «Артек» скорректировал программу смены в связи с досрочным вывозом детей. 26 июня в Крыму ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА и закрыли аэропорты. В тот же день власти Петербурга объявили о возврате денег за путевки в «Артек» семьям, чьи дети не смогли поехать.