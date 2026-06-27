Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах
Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
Два новых вида страхования появятся в России с 1 июля
Два новых вида страхования появятся в России с 1 июля
мошенники придумали новую схему с обратным звонком
Мошенники придумали новую схему с обратным звонком
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные

Десять человек пострадали при воздушной атаке на предприятие в Волгограде

275
Десять человек пострадали при воздушной атаке на предприятие в Волгограде

Средства противовоздушной обороны ночью и утром в субботу отражали атаку украинских высокоскоростных беспилотников в Волгоградской области, пострадали 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишут Вести.

По его словам, враг атаковал одно из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда.

"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших", — написал Бочаров в мессенджере МАХ.

Он добавил, что всех пострадавших направили в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений. По предварительным оценками медиков, угрозы жизни раненым нет, уточнил губернатор.

Бочаров заявил также, что локальные возгорания ликвидированы, на месте работают оперативные службы. Властям дано поручение уточнить число пострадавших и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки ВСУ.

Жилые объекты города не пострадали.

Почти сразу после полуночи 27 июня в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
65
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
134
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
487
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
738
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
842
Весь список