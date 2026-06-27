В Волжском районе местному жителю вынесен приговор за ночную езду без водительских прав в нетрезвом состоянии

В ночное время, весной текущего года, находясь на маршруте патрулирования в посёлке Черновский, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району остановили для проверки документов автомобиль Lada Kalina под управлением 28-летнего местного жителя.

В ходе административной процедуры сотрудники полиции отметили исходящий от водителя сильный запах спиртного и поведение, не соответствующее обстановке. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что гражданин ответил категорическим отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его позднее забрал собственник.

В ходе оформления административного материала, инспекторы выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля.

Задержанный рассказал, что распивал спиртные напитки с приятелями на территории автосервиса. В какой-то момент у него возникла мысль покататься ночью на автомобиле и он взял без разращения товарища ключи от его автомобиля. Вскоре после начала движения нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), которое с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные в процессе дознания, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.