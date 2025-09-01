В жигулевскую горбольницу поставлен цифровой рентген-аппарат

Я нашел ошибку
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В жигулевскую горбольницу поставлен цифровой рентген-аппарат

1 сентября 2025 14:20
139
Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.

Современные условия для диагностики созданы благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Современный цифровой рентген-аппарат установлен в полностью обновленном помещении поликлиники, где был ранее проведен капитальный ремонт.

Новый аппарат позволяет получать высококачественные изображения с возможностью цифрового приближения и детального изучения снимков. Это особенно важно для выявления патологий различной локализации. Он предназначен для проведения рентгенографических исследований не только опорно-двигательного аппарата, но и дыхательной системы.

Главное преимущество данного оборудования – автоматическая отправка снимков в единую цифровую систему области. Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.

«Высокотехнологичный цифровой рентген-аппарат приближает специализированную помощь к пациенту, исключая необходимость поездок в другие лечебные учреждения области, – отметила и.о. главного врача больницы Инна Григорьева. – Оборудование будет запущено в эксплуатацию в течение месяца. Работать на нем будут два рентгенолаборанта и врач-рентгенолог. Это позволит проводить исследования в две смены с последующим описанием снимков».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

