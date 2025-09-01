В жигулевскую горбольницу поставлен цифровой рентген-аппарат

139

Современные условия для диагностики созданы благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Современный цифровой рентген-аппарат установлен в полностью обновленном помещении поликлиники, где был ранее проведен капитальный ремонт.

Новый аппарат позволяет получать высококачественные изображения с возможностью цифрового приближения и детального изучения снимков. Это особенно важно для выявления патологий различной локализации. Он предназначен для проведения рентгенографических исследований не только опорно-двигательного аппарата, но и дыхательной системы.

Главное преимущество данного оборудования – автоматическая отправка снимков в единую цифровую систему области. Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.

«Высокотехнологичный цифровой рентген-аппарат приближает специализированную помощь к пациенту, исключая необходимость поездок в другие лечебные учреждения области, – отметила и.о. главного врача больницы Инна Григорьева. – Оборудование будет запущено в эксплуатацию в течение месяца. Работать на нем будут два рентгенолаборанта и врач-рентгенолог. Это позволит проводить исследования в две смены с последующим описанием снимков».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО