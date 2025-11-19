Я нашел ошибку
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов

19 ноября 2025 16:04
130
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.

В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Данные объекты построены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счет средств областного бюджета по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева.

Новые ФАПы, расположенные в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки, призваны обеспечить местных жителей качественной и доступной первичной медицинской помощью. Все здания построены с учётом современных стандартов и оснащаются оборудованием и мебелью.

По словам заведующей ФАПом в селе Белозерки Татьяны Захаровой, в здании практически все готово, осталось только подключить электроснабжение. ФАП удобно расположен в центре села, а прилегающая территория благоустроена. Благодаря новому помещению появится возможность проводить выездные консультации узких специалистов.

«Мы уже получаем новое оборудование, которого раньше не было, включая тонометр для измерения внутриглазного давления и электрокардиограф. Это даст возможность, к примеру, снять кардиограмму и отправить ее для анализа кардиологу», - рассказала заведующая.

ФАП в поселке Журавли также готовится к открытию. Заведующая ФАПом Екатерина Городовник рассказала, что там есть водоснабжение, канализация, остается провести электричество. Постепенно завозят оборудование: холодильники, тумбочки, электрические весы. Всё новое и современное.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

