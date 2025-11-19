130

В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Данные объекты построены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и за счет средств областного бюджета по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева.

Новые ФАПы, расположенные в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки, призваны обеспечить местных жителей качественной и доступной первичной медицинской помощью. Все здания построены с учётом современных стандартов и оснащаются оборудованием и мебелью.

По словам заведующей ФАПом в селе Белозерки Татьяны Захаровой, в здании практически все готово, осталось только подключить электроснабжение. ФАП удобно расположен в центре села, а прилегающая территория благоустроена. Благодаря новому помещению появится возможность проводить выездные консультации узких специалистов.

«Мы уже получаем новое оборудование, которого раньше не было, включая тонометр для измерения внутриглазного давления и электрокардиограф. Это даст возможность, к примеру, снять кардиограмму и отправить ее для анализа кардиологу», - рассказала заведующая.

ФАП в поселке Журавли также готовится к открытию. Заведующая ФАПом Екатерина Городовник рассказала, что там есть водоснабжение, канализация, остается провести электричество. Постепенно завозят оборудование: холодильники, тумбочки, электрические весы. Всё новое и современное.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению Президента Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО