В Центре хирургии кисти Клиник СамГМУ за полгода провели более 400 современных операций

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В июне 2022 года в структуре Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылся Центр хирургии кисти. Благодаря этому жителям Самарской области стал доступен новый вид помощи. Из-за растущего количества пациентов было решено расширить пространство для проведения операций, и в августе 2023 года произошел запуск дополнительных обновленных помещений с новым оборудованием. За прошедшие полгода в Центре провели уже более 400 операций, большинство из которых – без разрезов и швов. Открытие Центра вывело Клиники СамГМУ на лидирующие позиции по оказанию малоинвазивной помощи в регионе.

Центр хирургии кисти был создан для оказания всесторонней помощи пациентам с патологией кисти и верхних конечностей. Приоритет здесь отдается так называемой хирургии одного дня, когда пациент уходит домой в день операции.

«Наш девиз - операция без боли, без разрезов и без швов, – рассказывает руководитель Центра хирургии кисти, врач кистевой хирург Никита Князев. – После операций пациенты прекрасно себя чувствуют и им не нужны ни перевязки, ни снятие швов. Это достигается благодаря использованию современных местных анестетиков, перевязочных материалов и проведения большого количества УЗИ-ассистированных операций».

Чаще всего в рамках хирургии одного дня оперируют синдром запястного канала – неврологическое заболевание, при котором ткани запястного канала отекают и сдавливают срединный нерв. Это приводит к боли и онемению в руке. В день в Центре проводится до пяти операций по исправлению такой патологии и занимают они буквально 5-8 минут.

В Центре хирургии кисти также выполняют высокотехнологичные операции: сложные реконструктивные вмешательства (реконструкцию нервов, и сухожилий, и костей), артроскопию кистевого сустава.

«Среди высокотехнологичных операций в нашем топе - транспозиция локтевого нерва, артроскопия кистевого сустава, пластика сухожилий сухожилий, реконструкция костей запястья, – говорит Никита Князев. - По сравнению с прошлым годом увеличилось количество операций по исправлению ризартроза – артроза большого пальца руки. В целом мы отмечаем, что патологий кисти и верхних конечностей за последние 10-15 лет стало больше, так как у людей значительно возросла нагрузка на руки. Кроме того, врачи на этапе поликлиники научились качественно выявлять подобные патологии и направлять за получением помощи. А наша задача – чтобы операцию пациенту провели в кратчайшие сроки».

Также в Центре хирургии кисти в прошедшем году впервые в стране провели закрытую УЗИ-ассистированную операцию разработанным в СамГМУ инструментом для высокоточного рассечения связок и апоневрозов. Пациенту устранили Лацертус-синдром – защемление нерва в верхней трети предплечья, которое сопровождается слабостью в кисти. Как отмечает Никита Князев, если первая операция длилась около 10 минут, то сейчас врачам удалось довести ее всего до трех минут.

«Нам очень приятно видеть счастливых пациентов, которым мы помогли вернуться к привычной жизни. В кистевой хирургии эти изменения особенно заметны. Когда у человека 20 лет не разгибался палец, а через неделю после операции он приходит радостный и рассказывает, что теперь может нормально выполнять простые бытовые вещи – для нас это лучшая похвала», – говорит кистевой хирург.