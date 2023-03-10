В центральной районной больнице Нефтегорска провели капитальный ремонт

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Обновленная поликлиника в Нефтегорске – комфортные условия для пациентов и медработников.



В центральной районной больнице провели капитальный ремонт: обновили фасад здания, выполнили работы по внутренней отделке. Помимо этого, медучреждение оснастили современным оборудованием. Для удобства пациентов сделали новую регистратуру и установили терминал записи к врачу.



Здоровье людей – приоритет в нашем регионе. Только за прошлый год капитально отремонтировали 37 медучреждений. Среди них поликлиника в посёлке Алексеевка, которую сделали впервые за 40 лет. Работы в этом направлении продолжают: к примеру, обновляют детскую больницу в Жигулевске, планируют капитально отремонтировать ЦРБ в Шенталинском районе, сообщает На Волге.

Фото: На Волге