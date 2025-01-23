В Тольяттинскую горбольницу №5 поступило современное эндоскопическое оборудование

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В Тольяттинской больнице развивается хирургическая и эндоскопическая службы

В Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 поступило современное эндоскопическое оборудование - 9 видеоэндоскопических систем. Новое оборудование установлено в пульмонологическом и торакальном отделениях, отделении эндоскопии, а также в реанимации.

"Видеоэндоскопические системы предназначены для обследования внутренних органов. Наши специалисты выполняют практически все виды исследований: гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию, удаление инородных тел, диагностику новообразований и тд. Так, бронхоскопию делают пациентам с пневмонией и подозрением на опухолевые процессы. Благодаря новым аппаратам при обнаружении патологии у нас есть возможность сохранить изображение и более детально его рассмотреть", - рассказывает заведующий эндоскопическим отделением Андрей Гойло.

На новом оборудовании специалисты провели свыше 2300 исследований пациентам, проходящим стационарное лечение.

«Новые видеоэндоскопические аппараты позволят возобновить возможность выполнения эндоскопических операций на желчевыводящих протоках при желчекаменной болезни и аденомах большого дуоденального сосочка без открытых операций, что позволяет уменьшить инвазивность процедуры. Это снижает риск осложнений и значительно сокращает срок восстановительного периода для пациентов», - отметил заместитель главного врача по консультативно-диагностическим вопросам Алексей Кирсанов.

Специалисты напоминают, для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактический медосмотр.

Эндоскопическое оборудование в Тольяттинскую больницу поступило за счет средств областного бюджета. Напомним, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направлены средства, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.

Фото: минздрав СО