В тольяттинском ТЦ «Русь на Волге» можно сделать прививку от коронавируса

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Прививочный пункт организован в Тольятти в торгово-развлекательном центре «Русь на Волге» (улица Революционная, 52). Вакцинацию жителей проводят специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники №3.

График работы пункта: ежедневно с 12.00 до 20.00. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

«Мы приглашаем на вакцинацию всех жителей и гостей города, тех, кто сознательно относится к сохранению своего здоровья и жизни, а также своих близких. Привиться может любой человек старше 18 лет, имеющий желание обезопасить себя от инфекции и не имеющий противопоказаний к прививке, - рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим комплексом Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Инна Рядовая. - Привиться тольяттинцам можно как в торговом центре (вход со стороны Ленинского проспекта), так и в любом из зданий нашей поликлиники. Отличие может быть только в том, что в прививочных пунктах поликлиники существует предварительная запись. А в пункт торгового центра человек может обратиться сразу, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Он пройдет осмотр врача и, если нет противопоказаний, сможет привиться, защитив себя от инфекции и ее тяжелых последствий».

По словам врача-эпидемиолога Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Наталья Веселовой, вакцина от новой коронавирусной инфекции переносится жителями хорошо. «Люди, сделавшие прививку, защищены. И даже если они заболеют, болезнь у них будет протекать в легкой форме и без осложнений».

Виталий Ясков заехал в торговый центр пообедать и увидел прививочный пункт. По примеру друзей решил пройти вакцинацию. «Да я и сам понимаю, что прививки надо делать, - признался Виталий. - Болезнь распространяется, а вакцинация поможет остановить такую сложную ситуацию».

Также прививочный пункт работает в Тольятти в торговом центре «Парк Хаус» (Автозаводское шоссе, 6). В Самаре ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

На сегодняшний день привито почти 375 тысяч жителей области, из них завершили вакцинацию более 300 тысяч человек.

В регионе также работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, 8(8482)790451.