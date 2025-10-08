В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП

156

В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.

"В этом году также проведён капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района. Кроме того, за счет средств областного бюджета планируется возведение фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Западный и Взгорье", – подчеркнула главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО