В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.93
-1.07
EUR 95.67
-1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП

8 октября 2025 15:10
156
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.

В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.

"В этом году также проведён капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района. Кроме того, за счет средств областного бюджета планируется возведение фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Западный и Взгорье", – подчеркнула главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2025 году профилактические мероприятия будут направлены на изменение высокого процента сотрудников с нерациональным питанием — 94% и ожирением — 46%.
01 мая 2025, 16:56
В Сызрани внедряются корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте
В 2025 году профилактические мероприятия будут направлены на изменение высокого процента сотрудников с нерациональным питанием — 94% и ожирением — 46%. Здравоохранение
2177
В этом году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поставлено 6 машин для работы в службе неотложной помощи.
04 апреля 2025, 19:16
Специалисты Сызранской больницы выезжают к пациентам на новых автомобилях
В этом году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поставлено 6 машин для работы в службе неотложной помощи. Здравоохранение
3464
Жители отдаленных территорий Сызранского района будут проходить осмотры и диагностику в современных передвижных комплексах.
07 ноября 2024, 16:28
В Сызранскую центральную городскую и районную больницу поступили 2 мобильных медицинских комплекса
Жители отдаленных территорий Сызранского района будут проходить осмотры и диагностику в современных передвижных комплексах. Здравоохранение
3551
Здравоохранение
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
8 октября 2025  17:44
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
132
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
8 октября 2025  16:13
70 ветеранам СВО региона бесплатно провели зубопротезирование
169
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев.
8 октября 2025  15:47
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
156
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.
8 октября 2025  15:10
В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП
156
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
7 октября 2025  20:57
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
398
В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования.
7 октября 2025  16:57
Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия
466
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли.
7 октября 2025  15:59
В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов
400
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
7 октября 2025  09:48
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
278
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
6 октября 2025  18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
473
Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.
6 октября 2025  14:38
Ставропольская ЦРБ получила современный передвижной рентгеновский аппарат
479
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15265
Весь список
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
203
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
530
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
465
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
685
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
722
Весь список