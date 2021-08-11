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В Сызранском районе продолжается выездная работа передвижных мобильных комплексов

11 августа 2021 16:26
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Более 1500 жителей Сызранского района прошли в июле обследования в мобильных медицинских комплексах.

В Сызранском районе продолжается выездная работа передвижных мобильных комплексов, поставленных в центральную районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В  2020-2021 годах в рамках нацпроекта в больницу поставлены передвижные флюорограф и маммограф, а также фельдшерско-акушерский пункт.

«Мобильные комплексы стали большим подспорьем в работе наших специалистов. Они помогают в проведении массовых диагностических обследований жителей, особенно отдаленных и малых сел, в осуществлении диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, в целом повышают качество медицинской помощи на селе, — подчеркнул главный врач Сызранской центральной районной больницы Сергей Ерин.

Практически каждый день мобильные медицинские комплексы  посещают населенные пункты района. Так, в июле мобильный флюорограф  выезжал в села Демидовка, Балашейка, Заборовка,  Рамено, Жемковка, Новая Рачейка, Ивашевка, Трубетчино, поселки Взгорье, Новая Крымза, Новозаборовский. Осмотрено более 1000 человек, у 17 из них выявлена патология, они направлены на дообследование и консультации врачей-специалистов.

На маммографе осмотрено 89 человек.

Передвижной ФАП осуществил 20 выездов, 4 из них  —  в населённые пункты с количеством жителей менее 100 человек. В поселках Печерские Выселки,  Ерик, Песочный, селе Смолькино осмотрено 144 человека.

Вакцинацию с помощью передвижного ФАПа прошли  почти 200  человек, 17 из них  —  в малых населённых пунктах.

 

Теги: мобильные комплексы Сызранский район

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