Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы

10 сентября 2025 15:11
120
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.

В ФАПе проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей. В ОВОПе выполнен ремонт помещений и входной группы, а также установлены кондиционеры.

«Модернизация инфраструктуры медицинских объектов – важная часть программы развития первичного звена здравоохранения. Проведенные работы позволят улучшить условия для специалистов. а также пациентов. Это особенно важно для жителей отдаленных сел", – отмечает главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения. Кроме того, в текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, в том числе в поселке Взгорье и селе Варламово Сызранского района.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025, 15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
5 критических признаков алкогольной зависимости. Здравоохранение
151
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
09 сентября 2025, 19:24
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме. Общество
375
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
09 сентября 2025, 15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества. Здравоохранение
423
Здравоохранение
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
169
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
10 сентября 2025  15:11
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
120
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
10 сентября 2025  09:36
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
177
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
9 сентября 2025  15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
423
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
9 сентября 2025  15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
447
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
9 сентября 2025  12:40
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
294
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через
9 сентября 2025  09:08
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через "Госуслуги"
346
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
8 сентября 2025  17:59
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
550
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
8 сентября 2025  17:41
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
650
По словам Мясникова, в других странах аспирин перестали назначать при отсутствии у человека опасного для жизни сужения сосудов.
8 сентября 2025  16:15
Доктор Мясников самым опасным лекарством в России назвал аспирин
548
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15164
Весь список
В центре внимания
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
171
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
166
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
190
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
318
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
369
Весь список