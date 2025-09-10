В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы

120

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.

В ФАПе проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей. В ОВОПе выполнен ремонт помещений и входной группы, а также установлены кондиционеры.

«Модернизация инфраструктуры медицинских объектов – важная часть программы развития первичного звена здравоохранения. Проведенные работы позволят улучшить условия для специалистов. а также пациентов. Это особенно важно для жителей отдаленных сел", – отмечает главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения. Кроме того, в текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, в том числе в поселке Взгорье и селе Варламово Сызранского района.

Фото: минздрав СО