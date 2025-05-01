В Сызрани внедряются корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте

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С 2021 года в Сызрани реализуется корпоративная программа укрепления здоровья «Ступени здоровья», разработанная центром социального обслуживания населения «Сызранский» при активном участии Сызранского межмуниципального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Одной одной из первых крупных организаций, которая приступила к разработке корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте является АНО «Центр социального обслуживания населения «Сызранский». Реализация данной корпоративной программы предполагает несколько этапов.

"Ежегодно в организации проводится скрининг-обследование сотрудников Сызранском центре здоровья на выявление основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, индивидуальное консультирование и профилактические беседы. Далее проводятся групповые профилактические мероприятия: акции,тренинги, лекции, при необходимости приглашаются узкие медицинские специалисты", - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по г.о. Тольятти и Сызрань, руководитель Сызранского межмуниципального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Завьялова.

В апреле 2025 года подведены промежуточные итоги совместной работы. Значительно снизились следующие показатели у сотрудников:

- показатель артериального давления с 49% до 31%

- уровень повышенного холестерина с 59% до 49%

- показатель избыточной массы тела с 36% до 28%

- уровень употребления никотина с 7% до 3%.

В 2025 году профилактические мероприятия будут направлены на изменение высокого процента сотрудников с нерациональным питанием — 94% и ожирением — 46%.

"Реализация корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте требует организационных усилий со стороны работодателя медицинской организации, которая участвует в проекте. Но эти усилия стоят того, когда мы видим реальный результат – это повышение ответственности за свое здоровье каждого сотрудника, приверженности к лечению хронических заболеваний и приобретение новых знаний о принципах здорового образа жизни. На сегодняшний день стало больше руководителей, которые понимают важность корпоративных программ и сотрудничества с центром здоровья", - подчеркнула Марина Павловна.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На текущий год реализуются корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте еще в трех трудовых коллективах: в Сызранском доме – интернате, филиале школы-интернат №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск и управления социального развития администрации Сызранского района.

Фото: минздрав СО