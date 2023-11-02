В Ставропольскую больницу трудоустроились в этом году ‍6 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

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Новые сотрудники — врачи общей практики, терапевты, педиатры и медицинские сестры — получили выплаты в размере до 1,5 млн рублей и уже приступили к работе.



Для адаптации специалистов предусмотрены и другие меры социальной поддержки — подъемные, предоставление служебного жилья, компенсация первоначального взноса по ипотечному кредиту.



«Из года в год район становится привлекательнее для жизни и профессиональной реализации. Строятся школы и детские сады, обновляются медицинские объекты. Благодаря нацпроекту за последние 3 года отремонтированы 14 наших подразделений, построены 3 новых фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории. Молодежь привлекают современные условия и новое медоборудование. За каждым специалистом закрепляем опытного наставника, — рассказала главный врач Ставропольской районной больницы Лилия Малкина. — К нам приезжают целыми семьями. Меры поддержки помогают закрепить специалиста и упростить для него адаптацию на новом месте».



Медицинская сестра Ольга Фокина оставила работу в частной медицине, переехала из Самары в Ставропольский район и устроилась в фельдшерско-акушерский пункт поселка Приморский. Благодаря нацпроекту в подразделении выполнен капитальный ремонт.



«Я работаю заведующей ФАПом. Каждый день получаю новый опыт — проводя диспансеризацию, делая инъекции, оказывая помощь при неотложных состояниях. Принимаю и детей, и взрослых, — рассказала специалист. — Выплата по программе "Земский фельдшер" очень помогла нашей семье при переезде. Мы уже вложили эти средства в покупку жилья».



В 2024 году в поселке планируется создать новое медицинское подразделение. По поручению полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке главы региона Дмитрия Азарова здесь будет возведена врачебная амбулатория площадью 156 квадратных метров.

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