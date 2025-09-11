Я нашел ошибку
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан

11 сентября 2025 14:48
132
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхний Сускан. Теперь местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

На сегодняшний день возведен каркас врачебной амбулатории, выполняется устройство кровли. В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.

«Комфортная и светлая атмосфера новых медицинских подразделений создаст благоприятные условия как для продуктивной работы медицинского персонала, так и для получения качественной медицинской помощи пациентами. Современное оснащение позволит оказывать широкий спектр услуг: от первичной и неотложной медицинской помощи до проведения профилактических осмотров и диспансеризации», - рассказал главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Ставропольской центральной районной больницы в селах Тимофеевка, Верхнее Санчелеево и Жигули. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы в терапевтическом отделении села Хрящёвка.

 

Фото:  минздрав СО

