В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и фельдшерско-акушерский пункт в селе Верхний Сускан. Теперь местные жители будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

На сегодняшний день возведен каркас врачебной амбулатории, выполняется устройство кровли. В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.

«Комфортная и светлая атмосфера новых медицинских подразделений создаст благоприятные условия как для продуктивной работы медицинского персонала, так и для получения качественной медицинской помощи пациентами. Современное оснащение позволит оказывать широкий спектр услуг: от первичной и неотложной медицинской помощи до проведения профилактических осмотров и диспансеризации», - рассказал главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Ставропольской центральной районной больницы в селах Тимофеевка, Верхнее Санчелеево и Жигули. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы в терапевтическом отделении села Хрящёвка.

Фото: минздрав СО