в США призвали прекратить продажу «ТераФлю» из-за неэффективности

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало снять с продажи препараты Benadryl («Бенадрил»; содержит Дифенгидрамин), Mucinex («Муцинексе»; содержит Гвайфенезин), а также Theraflu («ТераФлю») и Tylenol («Тайленол») из-за их неэффективности. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет газета, в Benadryl, Mucinex и Tylenol содержится безопасное вещество фенилэфрин, которое применяют для устранения заложенности носа. Эти препараты можно приобрести без рецепта врача, однако их прием не помогает пациентам, говорится в четырех исследованиях.

Ранее врач психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, что в аптеках продается множество лекарств вроде «ТераФлю» или «Колдрекса» для снятия симптомов ОРВИ, но после их применения водители могут лишиться прав, пишет Газета.