В СОУНБ пройдет открытая психологическая лекция о расстройствах пищевого поведения

182

28 августа в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с психологом Натальей Зайкиной. «Что нужно знать о расстройствах пищевого поведения» – так сформулирована тема предстоящей лекции.

В современном мире, где давление общества и навязанные идеалы красоты часто вызывают стресс и недовольство собой, все больше людей сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Это не просто «проблема с едой» — это борьба за принятие себя, за здоровье и жизнь.

Новая просветительская встреча проекта «Компас жизни» поможет разобраться в этом вопросе. Лекция будет полезна и интересна психологам, психиатрам, нутрициологам и старшекурсникам психологических факультетов, а также всем, кто интересуется психологией.

Спикер: Наталья Зайкина – психолог клиники «Фрейм 4», специалист по РПП, член Ассоциации РПП-информированных специалистов.

Что обсудим?

• Виды РПП и их особенности

• Почему случаются переедания?

• Эмоциональное переедание: лечить или нет?

• Негативный образ тела и его связь с РПП

• Роль детских травм и эмоций в лечении

• Тесты и диагностика РПП: что работает?

28 августа в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+