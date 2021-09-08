В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения

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В детском поликлиническом отделении Сергиевской центральной районной больницы завершился капитальный ремонт. Работы проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Капитальный ремонт в здании детского поликлинического отделения Сергиевской больницы начался в мае этого года. В течение трех месяцев преобразились помещения поликлиники.

«Ремонт в здании детского отделения включал два этапа, — пояснил главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин. — Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году обновили входную зону поликлиники. Этим летом в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали все остальные помещения поликлиники. Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом: когда и пациенты, и медицинские работники находятся в комфортном помещении, которое оснащено всем необходимым, качество медпомощи растет. В этом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения обновляются и другие подразделения Сергиевской больницы — офисы врача общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка. Также до конца года будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт в селе Чекалино».

В 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в 24 подразделениях медучреждений региона.

Фото: pixabay