Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
Число пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15 человек
Уже шесть локаций задействовали в арт-проекте Samara Ground Art Festival в Самаре.
В Самаре на Ленинградской и Первомайской начали рисовать еще два мурала
Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.
По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     
В этот торжественный вечер на большой сцене театра будет показан спектакль «Полёт над гнездом кукушки».
10 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького открывает 171-й театральный сезон
Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом.
В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения
В состав сборной России вошли спортсмены Самарской области.
В Португалии прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов
Школьники Самарской губернии смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года.
Стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее»
В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки
В Самаре с проезжих частей и тротуаров уберут водопроводные люки
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
0.24
EUR 86.89
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
Дмитрий Азаров: «Жигулевское пиво» – это один из самых известных самарских брендов»
В поселке Прибрежный состоялся слет молодежи «ОДК-Кузнецов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения

8 сентября 2021 14:31
93
Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом.

В детском поликлиническом отделении Сергиевской центральной районной больницы завершился капитальный ремонт. Работы проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Капитальный ремонт в здании детского поликлинического отделения Сергиевской больницы начался в мае этого года. В течение трех месяцев преобразились помещения поликлиники.

«Ремонт в здании детского отделения включал два этапа, — пояснил главный врач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин. —  Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году обновили входную зону поликлиники. Этим летом в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали все остальные помещения поликлиники. Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом: когда и пациенты,  и медицинские работники находятся в комфортном помещении, которое оснащено всем необходимым, качество медпомощи растет. В этом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения обновляются и другие подразделения Сергиевской больницы — офисы врача общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка. Также до конца года будет отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт в селе Чекалино».

В 2021 году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в 24 подразделениях медучреждений региона.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом.
8 сентября 2021  14:31
В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения
93
Более 4 тысяч родов проходит в родильном доме ежегодно.
7 сентября 2021  20:16
Родильный дом больницы имени Семашко отметил день рождения
712
В этот день будут работать мобильные бригады для проведения вакцинации жителей на дому. Также запланирована работа мобильных комплексов во дворах.
7 сентября 2021  16:42
В Самарской области пройдет акция «60+вакцина=защита» 
672
В Самаре за сутки заболели 174 человека.
7 сентября 2021  16:08
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
689
200 человек заболели в Самаре.
6 сентября 2021  14:54
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
888
6 сентября 2021  14:24
Врачи предупреждают об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом
805
На данный момент привито уже 63 % всех медработников СО.
6 сентября 2021  14:06
Более 7,5 тысяч медработников региона переболели коронавирусом с начала пандемии
781
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
6 сентября 2021  13:09
В Самарский областной клинический кардиодиспансер им. В.П. Полякова поступили два новых аппарата УЗИ
986
В Самаре 212 заболевших за сутки.
5 сентября 2021  14:22
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
984
Россиян предупредили о риске инфицирования через смартфон
5 сентября 2021  10:21
Россиян предупредили о риске инфицирования через смартфон
1051
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
633
Весь список
В центре внимания
Инициатива Дмитрия Азарова о выделении дополнительных средств, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, была поддержана областным парламентом.
8 сентября 2021  15:07
По инициативе губернатора в Самарской области на поддержку АПК дополнительно направят более 260 млн. рублей     
53
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
8 сентября 2021  13:49
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
145
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
8 сентября 2021  13:39
Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%
143
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
8 сентября 2021  10:01
В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках
245
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
8 сентября 2021  09:15
Стало известно, когда в Самаре включат тепло
284
Весь список