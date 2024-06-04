В селе Владимировка Хворостянского района обновляются подразделения больницы

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В селе Владимировка проводится капитальный ремонт офиса врача общей практики Хворостянской центральной районной больницы. Работы ведутся в рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение».



Прием пациентов в обновленном офисе будут вести врач и 2 медсестры. Помощь в новых условиях смогут получать почти 650 местных жителей.



«Также преображается фельдшерско-акушерский пункт в селе Елань. Ремонт на обоих объектах проводится с применением бережливых технологий. Ведутся внутренние работы, отделка фасада, устройство отмостки, монтаж противопожарной системы», - рассказала и.о.главного врача больницы Николай Кузьмин.



Для удобства пациентов будет внедрена система навигации. Также планируется поставка нового оборудования: электрокардиографы, сухожаровые шкафы, холодильники, офисная мебель. Планируется, что работы в подразделениях будут завершены в июне.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в регионе планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений. Также напоминаем, что в рамках опережающего финансирования в 2023 году проведен капитальный ремонт 12 объектов.

Фото: минздрав СО