В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики

30 сентября 2025 16:23
125
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.

Новые условия оказания медицинской помощи созданы в офисе врача общей практики в селе Тенеево Кошкинского района. Капитальный ремонт в подразделении проведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления. Также отремонтировано крыльцо и установлены новые наружные двери.

«Проведенные работы улучшили условия пребывания пациентов и работы медицинского персонала, – отметил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин. –Теперь в помещениях значительно теплее, комфортнее и безопаснее».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

