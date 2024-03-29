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В селе Спасское Приволжского района более 700 взрослых и детей получают помощь в новом ФАПе

29 марта 2024 15:10
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От профосмотров до диагностики инфаркта.

В селе Спасское Приволжского района улучшены условия для оказания медпомощи. Более 700 взослых и детей наблюдаются и получают необходимую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте.

Модульное здание возведено в прошлом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Прием в ФАПе ведет фельдшер Нина Ломкина. Нина Валентиновна уже 35 лет оказывает помощь жителям села Спасское.

«У нас очень уютно и светло, всё сверкает новизной. В ФАПе большое помещение для приема, зона ожидания, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. На мой взгляд, это самые современные условия», – отметила фельдшер.
Отделение оснащено компьютером, всем необходимым для профилактических осмотров и первого этапа диспансеризации, оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе портативным аппаратом ЭКГ и дефибриллятором.

«Недавно в ФАП обратился мужчина с подозрением на инфаркт миокарда. С помощью мобильного электрокардиографа я сделала кардиограмму и сразу же передала данные врачам — участковому терапевту и кардиологу. В результате опасения не подтвердились и после проведенного лечения состояние пациента улучшилось», — рассказала Нина Валентиновна.

В этом году почти каждый третий житель села уже проверил здоровье в ФАПе в рамках диспансеризации.

«У нас много пациентов с повышенным холестерином в крови. Люди понимают, что во время диспансеризации можно выявить заболевание на ранней стадии. Совместно с врачом-терапевтом я провожу профилактические консультации с пациентами, и мы уже видим положительные результаты», — отметила фельдшер.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Всего в прошлом году в регионе возведено более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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