В селе Спасское Приволжского района более 700 взрослых и детей получают помощь в новом ФАПе

46

В селе Спасское Приволжского района улучшены условия для оказания медпомощи. Более 700 взослых и детей наблюдаются и получают необходимую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте.



Модульное здание возведено в прошлом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Прием в ФАПе ведет фельдшер Нина Ломкина. Нина Валентиновна уже 35 лет оказывает помощь жителям села Спасское.



«У нас очень уютно и светло, всё сверкает новизной. В ФАПе большое помещение для приема, зона ожидания, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. На мой взгляд, это самые современные условия», – отметила фельдшер.

Отделение оснащено компьютером, всем необходимым для профилактических осмотров и первого этапа диспансеризации, оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, в том числе портативным аппаратом ЭКГ и дефибриллятором.



«Недавно в ФАП обратился мужчина с подозрением на инфаркт миокарда. С помощью мобильного электрокардиографа я сделала кардиограмму и сразу же передала данные врачам — участковому терапевту и кардиологу. В результате опасения не подтвердились и после проведенного лечения состояние пациента улучшилось», — рассказала Нина Валентиновна.



В этом году почти каждый третий житель села уже проверил здоровье в ФАПе в рамках диспансеризации.



«У нас много пациентов с повышенным холестерином в крови. Люди понимают, что во время диспансеризации можно выявить заболевание на ранней стадии. Совместно с врачом-терапевтом я провожу профилактические консультации с пациентами, и мы уже видим положительные результаты», — отметила фельдшер.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



Всего в прошлом году в регионе возведено более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах.

Фото: минздрав СО