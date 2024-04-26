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27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии. Жители региона смогут стать частью позитивных изменений, происходящих в благоустройстве наших городов и районов.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений. После завершения субботника собранный мусор будет вывезен на полигоны.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в месячник благоустройства усиленно работают все коммунальные службы, но вклад общественных организаций и жителей города очень важен. «Огромная благодарность всем людям, которые вышли прибраться — и в эту субботу, и в предыдущие, — сказал глава региона. — Люди выходят в общественные пространства, парки, скверы и, конечно, очень дорого, что они убираются около своих домов — там, где живут сами, где живут их родители, играют дети».

Напомним, чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru. В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2025 году, можно на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. В Самарской области рейтинговым голосованием охвачены 12 муниципалитетов: города Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Тольятти, Октябрьск, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, поселки городского типа Безенчук и Смышляевка.

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