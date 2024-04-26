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Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир

26 апреля 2024 17:39
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Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят интереса к профессии юриста.

В Тольятти сотрудники по делам несовершеннолетних и правового подразделения совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили Гимназию №38 Автозаводского района Тольятти, где прове регионали для учащихся ежегодный правовой турнир.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят интереса к профессии юриста.

С приветственным словом к участникам обратился начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов: «Знание правовых норм позволяет человеку правильно построить свое поведение, реализовать предоставляемые ему законом права и свободы, избежать поступков, которые могут иметь неблагоприятные последствия для него и его близких. Я уверен, что наш турнир поможет вам лучше понять не только свои права, но и обязанности».

Руководитель правового отделения майор внутренней службы Наталья Кузнецова подчеркнула: «Участие в подобного рода турнирах даст вам возможность проверить знание юридических норм, которые необходимо знать подросткам. Сегодня такие мероприятия – это воспитание правовой культуры которое является важной частью учебного процесса».

В формате интеллектуальной игры, ребята, разделившись на команды, после обсуждения предоставляли жури ответы на поставленные вопросы.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлия Мищенко высоко оценила подготовку ребят к мероприятию: «Хочу отметить, что все участники турнира проявили огромную работоспособность и самоотдачу в решении поставленных задач. Уверена, что благодаря полученным знаниям, никто из участников турнира не попадет в ситуации, связанные с нарушением закона».

Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала ребятам, что делать и куда обращаться, если по отношению к ним совершено противоправное деяние.

Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на улице, а также разъяснили, в каком возрасте наступает уголовная и административная ответственность для юных правонарушителей.

В завершение турнира начальник У МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов наградил победителей кубками и грамотами, пожелав всем участникам успехов в учебе, а будущим выпускникам гимназии – всерьез задуматься о поступлении в ВУЗы МВД России и прохождении службы в полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Мероприятия Тольятти

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