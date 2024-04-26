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Главврач самарской поликлиники рассказала об организации записи на прием к врачу

26 апреля 2024 19:29
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 «Почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта?»

Главный врач Самарской городской клинической поликлиники № 15 Анна Дзюбайло:

«Я часто слышу среди пациентов вопросы и комментарии: «Почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта?», «Мне нужно только к конкретному специалисту», «Зачем записываться к терапевту».

Почему именно так организована запись на прием?

 Врач-терапевт - участковый - это врач, которого встречает любой взрослый пациент при первом посещении поликлиники.

В отличие от врача узкой специальности врач-терапевт обладает наибольшим врачебным кругозором. Он может провести дифференциальную диагностику состояний, так как один и тот же симптом может быть при разных заболеваниях. Например, кашель может быть при ОРВИ или при болезнях ЖКТ. Терапевт разберется и направит на дополнительное обследование с уже готовыми результатами к нужному специалисту на прием. Все это позволит не допустить самолечения и самостоятельной постановки диагноза, зачастую ошибочного.

За счет сокращения числа необоснованных консультаций у врача узкой специализации увеличивается время для работы с теми пациентами, которым действительно нужна его помощь.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в работу медучреждений внедрена Единая медицинская информационная система (ЕМИАС). Она позволяет пациентам самостоятельно записываться на прием по 14 врачебным специальностям:
участковый врач-терапевт
врач общей практики (семейный врач)
хирург
офтальмолог
оториноларинголог
акушер-гинеколог
психиатр-нарколог
фтизиатр
стоматолог
стоматолог-терапевт
участковый педиатр
детский хирург
детский стоматолог
детский психиатр (подростковый).

Записаться к участковому терапевту можно через:
Единый портал государственных услуг
Колл-центр медицинских учреждений региона
Регистратуру при личном обращении
Электронную регистратуру new-er.mz63.ru - Служба здоровья Самарской области.

Кроме того, благодаря внедрению ЕМИАС у врача-терапевта участкового есть возможность не только направлять пациентов, но и записывать в другие учреждения области на инструментальную диагностику, включая КТ и МРТ, и консультации узких специалистов».

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Самара

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