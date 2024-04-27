В ДТП в Промышленном районе Самары погиб один человек

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

27.04.2024г. в 00-20 напротив дома №115 по ул.Вольской произошло ДТП с участием 4-х транспортных средств. По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель автомашины Газель выехал на перекрёсток улицы Вольской и проспекта Кирова на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомашиной Киа Рио, после чего автомашину Газель отбросило на автомашину ВАЗ 2110 и Форд фокус. В результате погибла пассажирка Киа Рио, пассажир Газели доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего