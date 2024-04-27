Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников
Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников
В Самаре супружеская пара стала жертвами вооруженного хулигана
В Самаре супружеская пара стала жертвами вооруженного хулигана
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
71% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
71% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей в поселках Жигулевское море и Федоровка
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей в поселках Жигулевское море и Федоровка
Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Самаре
Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Самаре
В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
61 страна, 28 тысяч площадок: «Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»
61 страна, 28 тысяч площадок: «Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.01
-0.12
EUR 98.72
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Промышленном районе Самары погиб один человек

27 апреля 2024 09:27
112
В ДТП в Промышленном районе Самары погиб один человек

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

27.04.2024г. в 00-20 напротив дома №115 по ул.Вольской произошло ДТП с участием 4-х транспортных средств. По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель автомашины Газель выехал на перекрёсток улицы Вольской и проспекта Кирова на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомашиной Киа Рио, после чего автомашину Газель отбросило на автомашину ВАЗ 2110 и Форд фокус. В результате погибла пассажирка Киа Рио, пассажир Газели доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Потребовалась помощь спасателей.
26 апреля 2024, 20:48
Смертельное ДТП в Сызранском районе: на трассе М-5 столкнулись ГАЗель и большегруз «Вольво»
Потребовалась помощь спасателей. Происшествия
270
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали двое
25 апреля 2024, 12:58
В ДТП в Большеглушицком районе пострадали двое
С места ДТП госпитализированы водитель и 43-летний пассажир. Происшествия
363
В Сызранском районе произошло столкновение трех фур и фургона «ГАЗель»
25 апреля 2024, 11:48
В Сызранском районе произошло столкновение трех фур и фургона «ГАЗель»
Водитель ГАЗели, к сожалению, погиб на месте. Происшествия
354
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
396
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
350
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
911
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
295
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
424
Весь список