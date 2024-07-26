В Самарской области столкнулись три машины, погибли двое

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Сегодня, 26 июля 2024 года, на 388 км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск в районе сельского поселения Жареный Бугор произошло столкновение трех легковых автомобилей Форд Фокус, Тойта и Рено Логан.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир Рено, находивший в машине 10-летний мальчик получил травмы и госпитализирован. Пассажир Форда также получила повреждения и направлена в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой района.



На месте происшествия работу оперативно-следственной группы координирует заместитель прокурора Красноярского района Вусал Алиев.

Надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Фото: облпрокуратура