В Самарской области столкнулись три машины, погибли двое

Сегодня, 26 июля 2024 года, на 388 км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск в районе сельского поселения Жареный Бугор произошло столкновение трех легковых автомобилей Форд Фокус, Тойта и Рено Логан.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир Рено, находивший в машине 10-летний мальчик получил травмы и госпитализирован. Пассажир Форда также получила повреждения и направлена в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой района.
На месте происшествия работу оперативно-следственной группы координирует заместитель прокурора Красноярского района Вусал Алиев.
Надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Фото: облпрокуратура