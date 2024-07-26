В Самаре в ДТП погибла пассажирка машины

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25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 11 человек, скончался -1.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 02:43 час. водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Потапова в направлении ул. Советской Армии. В пути следования, в районе дома №77б, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1991 года рождения, двигавшегося по ул. Советской Армии со стороны ул. Кольцевая в направлении Московского шоссе. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир 1959 года рождения автомобиля Lada Granta скончалась до приезда бригады скорой помощи.