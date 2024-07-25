В Челно-Вершинском районе произошло ДТП с мопедом и питбайком

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24 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 433 нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами лицами, не имеющими водительского удостоверения – 3 и за нарушение правил применения ремней безопасности – 61.

Одно из ДТП произошло в Челно-Вершинском районе. Во 21:30 час. 15-летний водитель управляя питбайком АМТС GS MOTORS, двигался по ул. Центральная с. Старое Эштебенькино. В пути следования, не справился с управлением и допустил столкновение с мопедом АМТС ALFA LUXE, под управлением 14-летнего водителя. Водитель питбайка – госпитализирован.