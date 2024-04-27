Россиянам напомнили о штрафах за нарушения при жарке шашлыков на праздники

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в преддверии майских праздников напомнил россиянам о возможных штрафах за жарку шашлыков.

«Шашлык на природе можно готовить только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов», — указал он.

По словам депутата, нарушение этого правила может привести к штрафу на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. За розжиг костра в лесу наказание будет более ощутимым — от 15 до 30 тысяч рублей.

«Если подобное нарушение происходит на территории лесопаркового пояса или на берегу озера или реки, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей», — добавил Чаплин, пишет ОСН.