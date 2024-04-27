«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей в поселках Жигулевское море и Федоровка

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Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от котельных №4, №5 и №7. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение

- 2 мая - для жителей дома по ул. Брестской, 26 и тубдиспансера в п. Жигулевское море;

- 3 мая – для наркологического диспансера и ветлечебницы в п. Федоровка.

В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики обращают внимание обслуживающих организаций и владельцев зданий, что на данный период необходимо отключить запорную арматуру в системах отопления зданий и открыть дренажи и воздушники после отключенной арматуры. Кроме того, следует отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления.

Жителям поселков энергетики напоминают о важности соблюдения простых правил безопасности:

- не приближаться к наружным теплосетям и тепловым камерам;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!