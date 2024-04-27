Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Самаре

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В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду в Управлении Росгвардии по Самарской области стартовали профилактические мероприятия с привлечением специалистов регионального МЧС.



В ходе занятия отработаны действия личного состава при возникновении пожара в административном здании одного из специальных подразделений Росгвардии регионального центра. Кроме того, был уточнен алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания.



Проведена проверка готовности нештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Участники мероприятия получили дополнительные навыки по эвакуации людей, не успевших покинуть здание из-за сильного задымления.



«Основными задачами данных занятий являются совершенствование практических действий и повышение уровня подготовки личного состава. Отработан алгоритм взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС России при возникновении пожаров на подведомственных объектах», - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Самарской области майор Евгений Макашов.