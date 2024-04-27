В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль

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Чужим автомобилем ранее осужденный за аналогичное преступление мужчина воспользовался, чтобы покататься.

В начале апреля текущего года в дежурную часть отдела по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении его отечественного автомобиля. Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал личный состав отдела полиции на розыск легкового автомобиля ВАЗ 2107 и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, который пояснил, что накануне вечером припарковал машину во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил его пропажу. Оперуполномоченные уголовного розыска получили информацию о возможном местонахождении предполагаемого злоумышленника.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Безенчук на привокзальной площади и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль обнаружен на обочине автодороги «Самара-Осинки-Приволжье», между 15 и 16 км.

В ходе опроса, ранее судимый за кражу, угон транспортного средства, угрозу убийством 20-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и проходя мимо припаркованного автомобиля ВАЗ 2107 решил покататься. Злоумышленник дернул ручку двери, машина оказалась открытой, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает оттолкал машину от места парковки в сторону частного сектора, что бы завести там и точно остаться не замеченным.

Далее, автоугонщик вырвал коробку под рулевым колесом, за которой находились провода зажигания, путём скручивания проводов завел легковушку и поехал кататься по району. В пути следования встретил знакомых несовершеннолетних состоящих на учёте в ПДН и предложил им покататься с ним на машине, обманув что приобрел автомобиль пару дней назад. И так как ранее, мужчина высказывал при ребятах мысль о покупке автомобиля, они поверили ему и согласились прокатиться. Через несколько часов закончился бензин на трассе и автомобиль заглох, поэтому все разъехались по домам на попутках, а автомобиль оставили на трассе.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают граждан: не оставляйте без присмотра свои вещи, например в подъезде: велосипеды, самокаты, коляски, не оставляйте открытыми двери автотранспортных средств. В ночное время суток паркуйте автомобиль на охраняемых автостоянках, в гараже, либо в хорошо освещённых местах, оснащёнными видеокамерами, установите на автомобиль сигнализацию.