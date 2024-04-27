Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников
Тольяттинский слесарь потерял более миллиона из-за мошенников
В Самаре супружеская пара стала жертвами вооруженного хулигана
В Самаре супружеская пара стала жертвами вооруженного хулигана
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
В Самаре чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины
71% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
71% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей в поселках Жигулевское море и Федоровка
«Т Плюс» выполнит ремонт теплосетей в поселках Жигулевское море и Федоровка
Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Самаре
Росгвардейцы совместно с сотрудниками МЧС провели пожарно-тактическое занятие в Самаре
В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
61 страна, 28 тысяч площадок: «Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»
61 страна, 28 тысяч площадок: «Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.01
-0.12
EUR 98.72
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль

27 апреля 2024 09:43
104
В Безенчукском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль

Чужим автомобилем ранее осужденный за аналогичное преступление мужчина воспользовался, чтобы покататься.

В начале апреля текущего года в дежурную часть отдела по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении его отечественного автомобиля. Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал личный состав отдела полиции на розыск легкового автомобиля ВАЗ 2107 и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, который пояснил, что накануне вечером припарковал машину во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил его пропажу. Оперуполномоченные уголовного розыска получили информацию о возможном местонахождении предполагаемого злоумышленника.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Безенчук на привокзальной площади и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль обнаружен на обочине автодороги «Самара-Осинки-Приволжье», между 15 и 16 км.

В ходе опроса, ранее судимый за кражу, угон транспортного средства, угрозу убийством 20-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения и проходя мимо припаркованного автомобиля ВАЗ 2107 решил покататься. Злоумышленник дернул ручку двери, машина оказалась открытой, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает оттолкал машину от места парковки в сторону частного сектора, что бы завести там и точно остаться не замеченным.

Далее, автоугонщик вырвал коробку под рулевым колесом, за которой находились провода зажигания, путём скручивания проводов завел легковушку и поехал кататься по району. В пути следования встретил знакомых несовершеннолетних состоящих на учёте в ПДН и предложил им покататься с ним на машине, обманув что приобрел автомобиль пару дней назад. И так как ранее, мужчина высказывал при ребятах мысль о покупке автомобиля, они поверили ему и согласились прокатиться. Через несколько часов закончился бензин на трассе и автомобиль заглох, поэтому все разъехались по домам на попутках, а автомобиль оставили на трассе.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают граждан: не оставляйте без присмотра свои вещи, например в подъезде: велосипеды, самокаты, коляски, не оставляйте открытыми двери автотранспортных средств. В ночное время суток паркуйте автомобиль на охраняемых автостоянках, в гараже, либо в хорошо освещённых местах, оснащёнными видеокамерами, установите на автомобиль сигнализацию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
396
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
350
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
911
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
295
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
424
Весь список