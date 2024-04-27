ФАС приняла меры против повышения цен после поручения Путина

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережения производителям стройматериалов из-за повышения цен на фоне паводков в России. Об этом сообщили в самом органе. Отмечается, что цены на стройматериалы проверяются на фоне недавнего поручения российского президента Владимира Путина.

«Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах. Служба направила производителям соответствующие письма», — говорится в сообщении службы. В ФАС уточнили, что проходит регулярная проверка цен на стройматериалы по поручению Путина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности предотвращения спекулятивного повышения цен на различные товары в паводковый сезон. Глава государства также призвал региональные власти своевременно реагировать на соответствующие жалобы граждан, пишет RT.