Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»

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Стартовал конкурс Фонда Тимченко «Сила внимания» для организаций, реализующих проекты, направленные на создание комплексной системы заботы об уязвимых – людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Сила внимания» призван улучшить благополучие и повысить качество жизни уязвимых людей на малых территориях.

Для этого необходима комплексная система заботы в ближайшем окружении – отлаженная, совместная работа всего ближайшего окружения: государственной системы, бизнеса, НКО и соседского/местного сообщества. Обязательными элементами являются своевременное выявление нуждающихся, комплексная оценка существующих у них проблем, координация действий всех участников системы заботы.

Участниками конкурса могут стать организации, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек:

- НКО

- ТОСы,

- КЦСОНы,

- бюджетные организации.

Участники могут подать заявку в одной из двух номинаций:

«С заботой о старших»

Поддержка пожилых людей старше 55 лет, которые частично сохраняют способность к самообслуживанию, но нуждаются в помощи и заботе.

«С заботой о семье»

Поддержка уязвимых семей, которые в силу определенных экономических, психологических и других проблем могут оказаться в ситуации кризиса:

многодетные;

замещающие;

c детьми с ОВЗ;

с риском постановки детей на учет в КДН;

с риском жестокого обращения;

где родители с опытом сиротства;

с зависимостями.

Лучшие проекты получат финансовую поддержку до 500 тысяч рублей, а также экспертное и методическое сопровождение.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 23 июня 2024 года через онлайн- с истему .

Итоги подведут 24 июля.