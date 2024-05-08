Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»

Стартовал конкурс Фонда Тимченко «Сила внимания» для организаций, реализующих проекты, направленные на создание комплексной системы заботы об уязвимых – людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации.
Конкурс «Сила внимания» призван улучшить благополучие и повысить качество жизни уязвимых людей на малых территориях.
Для этого необходима комплексная система заботы в ближайшем окружении – отлаженная, совместная работа всего ближайшего окружения: государственной системы, бизнеса, НКО и соседского/местного сообщества. Обязательными элементами являются своевременное выявление нуждающихся, комплексная оценка существующих у них проблем, координация действий всех участников системы заботы.
Участниками конкурса могут стать организации, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек:
- НКО
- ТОСы,
- КЦСОНы,
- бюджетные организации.
Участники могут подать заявку в одной из двух номинаций:
«С заботой о старших»
Поддержка пожилых людей старше 55 лет, которые частично сохраняют способность к самообслуживанию, но нуждаются в помощи и заботе.
«С заботой о семье»
Поддержка уязвимых семей, которые в силу определенных экономических, психологических и других проблем могут оказаться в ситуации кризиса:
многодетные;
замещающие;
c детьми с ОВЗ;
с риском постановки детей на учет в КДН;
с риском жестокого обращения;
где родители с опытом сиротства;
с зависимостями.
Лучшие проекты получат финансовую поддержку до 500 тысяч рублей, а также экспертное и методическое сопровождение.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 23 июня 2024 года через онлайн-систему.
Итоги подведут 24 июля.