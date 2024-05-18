Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени

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Дорогие земляки!

День Самарского знамени значим для каждого жителя нашего региона. Он напоминает нам о великих исторических событиях, связанных с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига, и той важной роли, которую сыграла Самарская губерния в обретении славянами свободы и независимости.

Вышитое монахинями Иверского женского монастыря, легендарное Самарское знамя стало символом победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, символом освобождения братских народов, подвига русского солдата и офицера, чести, доблести, непобедимости духа и славы российского воинства, народа, готового всегда прийти на помощь. Легендарное знамя вело солдат в боях за Стара-Загору и Ново-Загору, Шипку и Шейново, став Знаменем-Героем, единственным в мире полотнищем, награжденным орденом «За храбрость».

История Самарского знамени — важное наследие не только для Самарской губернии, единственной в Российской Федерации, имеющей свое историческое легендарное знамя, но и страны в целом, как вклад наших предков в мирное существование и государственность многих стран.

Отмечая этот памятный день, мы проводим параллели с событиями сегодняшнего дня.

Россия вновь спасает мир от распространения нацистских настроений, геноцида и радикальных действий, защищает мирное население, подвергшееся насилию и экстремизму.

Как и 1,5 века назад, наши воины сегодня проявляют отвагу, мужество и самоотверженность в борьбе за мир. Это герои уже нового времени. А Самарское знамя продолжает оставаться символом и мощным оберегом, который охраняет участников специальной военной операции, поднимает их боевой победный дух.

Я искренне благодарю всех, кто, проявляя мужество и стойкость, стоит на защите интересов нашего Отечества, всеми силами помогает фронту, прославляет героическую историю Российского государства и самарской земли, принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранении исторической памяти и защите исторической правды.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов, новых открытий и побед на благо нашей любимой Самарской области и великой Родины – России!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров