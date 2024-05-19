Я нашел ошибку
Главные новости:
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Динамо».
Игорь Осинькин: Мы хотели выиграть, но не хватило мощности, где-то нас продавили
Общая толщина дорожного «пирога» – более 1 метра.
На нижнем участке реконструкции улицы XXII Партсъезда рачалась укладка финишного слоя  асфальтобетона
Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. 
Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +19, +21°С.
20 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -2°С, днем  до +22°С
В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.
Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником
Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей
Самарец хотел заработать на бирже и отдал мошеннику 3,5 млн рублей
В Самаре мужчина бегал по улице с ножом и угрожал прохожим
В Самаре мужчина бегал по улице с ножом и угрожал прохожим
В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На нижнем участке реконструкции улицы XXII Партсъезда рачалась укладка финишного слоя  асфальтобетона

19 мая 2024 16:35
131
Общая толщина дорожного «пирога» – более 1 метра.

С сегодняшнего утра на улице XXII Партсъезда, на нижнем участке реконструкции (в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой), подрядчик начал устройство финишного слоя асфальтобетона. Протяженность участка составляет 180 м. На толщину 5 см укладывается верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем), который обеспечит высокую прочность нового покрытия и, соответственно, повысит его устойчивость к значительным эксплуатационным нагрузкам. Отметим, что для данного участка это крайне необходимо, поскольку дорожный трафик здесь всегда насыщенный. Общая толщина дорожного «пирога» составляет более 1 м.

Для повышения комфорта и безопасности движения, в том числе пешеходов, контрактом предусмотрено обустройство тротуара, регулируемых пешеходных переходов и разделительной полосы проезжей части, которая разграничивает встречные потоки транспорта. Разделительная полоса готова – ее плиточное покрытие «обрамляет» бортовой камень. А на подъезде к улице Ново-Садовой сделают «карман» для общественного транспорта.

Контроль со стороны Департамента градостроительства г. о. Самара, являющегося заказчиком работ, организован в ежедневном режиме не только на нижнем, но и на верхнем участке реконструкции. В оперативных совещаниях принимают участие представители генподрядчика и сетевых организаций, которые включены в процесс переустройства инженерных коммуникаций – водопровода, теплосетей, канализации и др. В границах улицы Ново-Садовой и Московского шоссе с данными работами планируется справиться к августу текущего года. Трубопроводы здесь в основном больших диаметров, они залегают на значительной глубине. Помимо этого, много сетевых кабелей. При этом ориентировочно уже с середины лета подрядчик основательно приступит к подготовке дорожного «пирога»: будет устроено «корыто», начнется укладка песка и щебня (порядка 50 см – каждый такой слой), а далее будет вестись укладка нескольких слоев асфальтобетона.

 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Динамо».
19 мая 2024, 17:16
Игорь Осинькин: Мы хотели выиграть, но не хватило мощности, где-то нас продавили
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после матча с «Динамо». Футбол в Самаре
116
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +19, +21°С.
19 мая 2024, 15:29
20 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -2°С, днем  до +22°С
20 мая в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -2°С, днем  до +22°С Экология
142
В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5 Тольятти.
19 мая 2024, 14:39
Армен Бенян поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником
В Самарской области в учреждениях здравоохранения сохранены производственные аптеки - на базе больницы имени Середавина, больницы имени Семашко и больницы 5... Здравоохранение
151

В центре внимания
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
253
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
18 мая 2024  11:39
Сегодня, в Ночь музеев, самарцев ждут различные культурные заведения города
518
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
18 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Самарского знамени
471
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
458
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
442
Весь список