На нижнем участке реконструкции улицы XXII Партсъезда рачалась укладка финишного слоя  асфальтобетона

131

С сегодняшнего утра на улице XXII Партсъезда, на нижнем участке реконструкции (в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой), подрядчик начал устройство финишного слоя асфальтобетона. Протяженность участка составляет 180 м. На толщину 5 см укладывается верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем), который обеспечит высокую прочность нового покрытия и, соответственно, повысит его устойчивость к значительным эксплуатационным нагрузкам. Отметим, что для данного участка это крайне необходимо, поскольку дорожный трафик здесь всегда насыщенный. Общая толщина дорожного «пирога» составляет более 1 м.

Для повышения комфорта и безопасности движения, в том числе пешеходов, контрактом предусмотрено обустройство тротуара, регулируемых пешеходных переходов и разделительной полосы проезжей части, которая разграничивает встречные потоки транспорта. Разделительная полоса готова – ее плиточное покрытие «обрамляет» бортовой камень. А на подъезде к улице Ново-Садовой сделают «карман» для общественного транспорта.

Контроль со стороны Департамента градостроительства г. о. Самара, являющегося заказчиком работ, организован в ежедневном режиме не только на нижнем, но и на верхнем участке реконструкции. В оперативных совещаниях принимают участие представители генподрядчика и сетевых организаций, которые включены в процесс переустройства инженерных коммуникаций – водопровода, теплосетей, канализации и др. В границах улицы Ново-Садовой и Московского шоссе с данными работами планируется справиться к августу текущего года. Трубопроводы здесь в основном больших диаметров, они залегают на значительной глубине. Помимо этого, много сетевых кабелей. При этом ориентировочно уже с середины лета подрядчик основательно приступит к подготовке дорожного «пирога»: будет устроено «корыто», начнется укладка песка и щебня (порядка 50 см – каждый такой слой), а далее будет вестись укладка нескольких слоев асфальтобетона.

Фото: администрация Самары